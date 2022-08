Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 15 Agosto 2022 | Cancro stanco

Leggi su zon

(Di domenica 14 agosto 2022) L’diFox per oggi,15Ariete Un bellissimo trigono di Venere e Giove premierà i sentimenti. Si preannuncia un Ferrentusiasmante, illuminato dalla Luna nel segno. Una giornata di grande passione e incontri per i single che vorranno esporsi alle correnti dell’amore. Toro Sarà un Ferrsereno. la giornata ideale per regalarti una meritata pausa di relax. Meglio organizzare qualcosa di tranquillo insieme al partner, senza infilarsi in situazioni troppo stressanti. Un consiglio che varrà doppio per le coppie che negli ultimi tempi hanno discusso. Gemelli Per fortuna la Luna non sarà più dissonante e vi permetterà di recuperare vitalità e buonumore. Potrete gustarti un Ferrdecisamente eccitante all’insegna ...