Nuoto, Thomas Ceccon: “In tre mi daranno filo da torcere nei 100 dorso. Punto all’oro con due staffette” (Di domenica 14 agosto 2022) Gettare il cuore oltre l’ostacolo. Thomas Ceccon è pronto per altre sfide, da affrontare e da vincere, in questi Europei 2022 di Nuoto in corsia. Il veneto, primatista del mondo dei 100 dorso, deve fare i conti con una condizione fisica non ideale in un calendario natatorio che ha previsto prima i Mondiali a Budapest e poi questa rassegna continentale a Roma. Si gareggia in casa, al Foro Italico, non si poteva mancare. Per questo Ceccon sta facendo di necessità virtù per tirar fuori il meglio che c’è in questo momento e provare a regalarsi altre soddisfazioni. Al momento il suo percorso è stato più che positivo, visti l’oro nei 50 delfino e l’argento nella 4×100 mista mixed. Non ci si vuol però fermare qui e la settimana di gare che attende il classe 2001 nostrano avrà in serbo ulteriori distanze nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Gettare il cuore oltre l’ostacolo.è pronto per altre sfide, da affrontare e da vincere, in questi Europei 2022 diin corsia. Il veneto, primatista del mondo dei 100, deve fare i conti con una condizione fisica non ideale in un calendario natatorio che ha previsto prima i Mondiali a Budapest e poi questa rassegna continentale a Roma. Si gareggia in casa, al Foro Italico, non si poteva mancare. Per questosta facendo di necessità virtù per tirar fuori il meglio che c’è in questo momento e provare a regalarsi altre soddisfazioni. Al momento il suo percorso è stato più che positivo, visti l’oro nei 50 delfino e l’argento nella 4×100 mista mixed. Non ci si vuol però fermare qui e la settimana di gare che attende il classe 2001 nostrano avrà in serbo ulteriori distanze nelle ...

