(Di domenica 14 agosto 2022) Lo scrittore era stato accoltellato venerdì vicino a New York e sabato il suo agente ha fatto sapere che ora è in grado di parlare e respirare in autonomia

RaiNews : Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i… - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie è stato aggredito sul palco a New York. L'assalitore è caduto subito dopo l'aggressione ed è stato f… - Radio1Rai : ?? La BBC ha annunciato che Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è in grado di parlare. Lo scrittore e… - ManuelaMassucci : RT @ilpost: Le condizioni di Salman Rushdie sono migliorate - portaluppiluigi : RT @ilpost: Le condizioni di Salman Rushdie sono migliorate -

Sta meglioRushdie , lo scrittore de I versetti satanici sotto scorta da oltre trent'anni per la fatwa ...il suo intervento in un convegno nello Stato di New York ed era in gravidi ...Lo scrittore respira da solo e non è più collegato a un ventilatore polmonare, rischia però di perdere un occhio. L'aggressore ha 24 anni, si è detto 'non colpevole'. La polizia sta passando al ...13 ago (Reuters) - L'acclamato autore Salman Rushdie è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite sabato, il giorno dopo essere stato accoltellato più ...Migliorano seppur lievemente le condizioni di Salman Rushdie, lo scrittore accoltellato venerdì in un convegno nello Stato di New York: il 75enne sta bene, tanto che i medici gli hanno staccato il res ...