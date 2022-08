Civetta incastrata nella canna fumaria | liberata dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 agosto 2022) Villa d’Ogna. Si è intrufolata in unae non riusciva più ad uscire. Per liberare una, rimastain un camino di un’abitazione di Villa d’Ogna, è stato necessario l’intervento deideldel distaccamento di Clusone. I padroni di casa si sono accorti della presenza del volatile perché sentivano dei rumori provenire dall’interno delladel caminetto di casa. Così hanno pensato che un uccello potesse essere rimasto intrappolato all’interno e, non sapendo come aiutare l’animale, hanno allertato idel fuco. Sul posto è arrivata un’intera squadra da Clusone, che si è messa al lavoro per salvare il pennuto. Succede spesso infatti che le civette e altri piccoli rapaci notturni ...