Calcio | Cristante stende la Salernitana | esordio ok per la Roma di Mourinho

(Di domenica 14 agosto 2022), 14 ago. - (Adnkronos) - Massimo risultato con il minimo sforzo per ladiche passa per 1-0 all'Arechi contro lanel posticipo domenica della prima giornata di Serie A senza rischiare praticamente mai. I giallorossi partono bene e sfiorano il gol con Zaniolo, i padroni di casa rispondono con Bonazzoli ma Rui Patricio para. Al 33' arriva il gol decisivo dicon una conclusione da fuori area, sul finire della prima frazione Dybala colpisce un palo. Nella ripresa laprova a chiudere il match e ci riprova ancora con Dybala e Zaniolo. Nel finale gol annullato per fuorigioco a Wijnaldum, all'in Serie A. I giallorossi hanno il controllo della partita si dalle prime battute, impongono il ritmo e creano diverse occasioni, ...

Una vittoria di misura per cominciare con il piede giusto una stagione dalle enormi aspettative. Grazie a un diagonale vincente dila Roma di Mourinho riesce ad espugnare l'Arechi e a portare a casa i primi tre punti del suo campionato contro una Salernitana combattiva ma ancora troppo fragile. L'1 - 0 finale lascia ...Alla Roma basta la rete dinel primo tempo per incominciare con tre punti un campionato che potrebbe vederla tra i protagonisti. I giallorossi, guidati dalla qualità offensiva di Zaniolo , Dybala e Abraham , hanno ...I giallorossi sprecano tante occasioni con Zaniolo nel primo tempo, colpiscono un palo con Dybala e trovano la rete decisiva con un diagonale del centrocampista al 33'. Per Wijnaldum e Matic spazio ne ...