Piero Angela | l’amico jazzista di una vita | “Aveva finalmente registrato il suo disco”

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Prima di essere un divulgatoreera un grande pianista jazz. Ci conoscevamo da più di 70 anni e proprio ieri mi è arrivata una sua lettera in cui mi diceva cheil suo”. A parlare così con l’Adnkronos di, morto a 93 anni, èdi unaGigi Marsico, 95 anni, chitarrista jazz e anche lui con un passato nella radio Rai. “Nella lettera di ieri – afferma –mi annunciava di averaltri tre pezzi, mi informava che nelogni brano sarebbe stato preceduto da una sua introduzione di 30 secondi e mi chiedeva se ero riuscito in una ricerca negli archivi di un altro brano che lui suonò in radio ...

RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - troisi_licia : Credo che tutti noi abbiamo un debito infinito nei confronti di Piero Angela. Veramente ha insegnato agli italiani… - chetempochefa : Addio a Piero Angela, il conduttore e divulgatore che ha fatto la storia della tv ci lascia a 93 anni. #13agosto - siamorbid : RT @vucciria79: “Se penso mai alla morte? Sento che il conto alla rovescia va avanti. Abbiamo una possibilità su miliardi di nascere, e dob… - illonfo77 : RT @aboubakar_soum: La scomparsa di Piero Angela, lo stesso giorno che ricordiamo Gino Strada, obbliga a rinnovare la consapevolezza della… -

ci lascia all'età di 93 anni. Il divulgatore scientifico è morto e ora in molti si chiedono chi sia il suo erede. Anche se la risposta potrebbe sembrare chiara e scontata, ossia il figlio ...Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di, scomparso il 13 agosto nella sua casa di Roma all'età di 93 anni , non poteva mancare quello di Piergiorgio Odifreddi. Intervistato dai microfoni di Sky TG24, il matematico e storico ...La visione di Piero Angela, una delle figure più note del servizio pubblico, che in una lunga carriera ha saputo unire formazione e intrattenimento ...È morto oggi a Roma Piero Angela, all’età di 93 anni. A darne il triste annuncio è il figlio Alberto Angela con un post sui social: “Buon viaggio, papà.” Premiato più volte eccellenza italiana per ...