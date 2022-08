E' di Becao il primo gol della nuova Serie A

gippu1 : L'incredibile Becao timbra (ancora!) alla prima giornata di testa su corner al Milan: l'Udinese non segnava il prim… - milanmagazine_ : SERIE A - Milan-Udinese, è di Becao il primo gol della stagione 2022/23 - MondoMichele : RT @lucacerchione: #Becao autore del primo gol della #SerieA 2022/23. Assist di #Deulofeu, che qualcuno dava al #Napoli due mesi fa. Finalm… - Danyboy1991 : RT @gippu1: L'incredibile Becao timbra (ancora!) alla prima giornata di testa su corner al Milan: l'Udinese non segnava il primo gol di una… - EdoardoQuaquini : RT @CalcioPillole: #SerieA, è di #Becao il primo gol della stagione 2022/23: la statistica col #Milan è clamorosa! -

E' diilgol della Serie A edizione 2022/23. Il difensore dell'Udinese ha sbloccato dopo soli 2' la sfida del Meazza di Milano contro il Milan. . 13 agosto 2022Calcio d'angolo per gli ospiti, Deulofeu mette il pallone sulpalo dove sbucache anticipa tutti e batte Maignan. 1' Ottimo l'avvio dell'Udinese, che guadagna subito ilcalcio d'...Giusto il tempo di riabituarsi agli stadi stracolmi e al calcio giocato, che da San Siro sono venute fuori le prime polemiche arbitrali dovute ad un episodio dubbio che ha costretto il Var al primo ...40' Ripartenza veloce del Milan con Diaz che porta palla e poi allarga per Leao in area di rigore. Da posizione defilata il portoghese cerca Rebic sul secondo palo, ma il suo passaggio ...