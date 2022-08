Bundesliga 2022/23: nel pomeriggio sconfitta per il Leverkusen, pari per l’Eintracht Francoforte (Di sabato 13 agosto 2022) Questo pomeriggio, a partire dalle 15.30, sono andate in scena ben 5 partite valevoli per la seconda giornata di Bundesliga 2022/23. Ad Hoffenheim i padroni di casa hanno vinto contro il Bochum 3-2, con le reti decisive di Baumgartner, Kabak, Dabour per l’Hoffenheim e di Zoller in due occasioni per gli ospiti. Pareggio per il Lipsia contro il Colonia, con le marcature casalinghe di Nkunku e Szboszlai e quelle degli ospiti di Dietz e Gvaridol. Termina invece 2-2 il match tra Werder Brema e Stoccarda, grazie alle firme di Fullkrug e Burke per i padroni di casa e di Endo e Mvumpa per lo Stoccarda. sconfitta poi per il Bayer Leverkusen contro l’Augsburg, con i gol di Aranguiz, Jensen e Hahn. Infine un punto a testa anche per l’Eintracht di Francoforte contro l’Hertha ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Questo, a partire dalle 15.30, sono andate in scena ben 5 partite valevoli per la seconda giornata di/23. Ad Hoffenheim i padroni di casa hanno vinto contro il Bochum 3-2, con le reti decisive di Baumgartner, Kabak, Dabour per l’Hoffenheim e di Zoller in due occasioni per gli ospiti. Pareggio per il Lipsia contro il Colonia, con le marcature casalinghe di Nkunku e Szboszlai e quelle degli ospiti di Dietz e Gvaridol. Termina invece 2-2 il match tra Werder Brema e Stoccarda, grazie alle firme di Fullkrug e Burke per i padroni di casa e di Endo e Mvumpa per lo Stoccarda.poi per il Bayercontro l’Augsburg, con i gol di Aranguiz, Jensen e Hahn. Infine un punto a testa anche perdicontro l’Hertha ...

