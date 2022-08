Stavolta è vera Serie A2. Venezia, Cagliari e Genoa favorite, Cheddira insegue Messias (Di venerdì 12 agosto 2022) Di Serie A2 se ne parla da anni. Stavolta, però, le premesse della Serie B di calcio sono quantomeno incoraggianti. Quasi raddoppiate le squadre ai sedicesimi di Coppa Italia (nove contro le cinque della passata stagione) con Bari, Parma, Modena, Spal e Cittadella capaci di eliminare compagini del massimo campionato. Persino due squadre in doppia cifra di abbonamenti, con Genoa (oltre 17.000) e Palermo (oltre 10.000) che guidano la classifica di tessere vendute in un’estate bollente. Tra retrocesse deluse e neopromosse l’entusiasmo è comunque alle stelle e l’attenzione è massima. Lo dimostrano le designazioni arbitrali della prima giornata con nomi importanti di fischietti italiani come Massa (Parma-Bari), Di Bello (Benevento-Cosenza) e Irrati (Venezia-Genoa) impegnati in un turno ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) DiA2 se ne parla da anni., però, le premesse dellaB di calcio sono quantomeno incoraggianti. Quasi raddoppiate le squadre ai sedicesimi di Coppa Italia (nove contro le cinque della passata stagione) con Bari, Parma, Modena, Spal e Cittadella capaci di eliminare compagini del massimo campionato. Persino due squadre in doppia cifra di abbonamenti, con(oltre 17.000) e Palermo (oltre 10.000) che guidano la classifica di tessere vendute in un’estate bollente. Tra retrocesse deluse e neopromosse l’entusiasmo è comunque alle stelle e l’attenzione è massima. Lo dimostrano le designazioni arbitrali della prima giornata con nomi importanti di fischietti italiani come Massa (Parma-Bari), Di Bello (Benevento-Cosenza) e Irrati () impegnati in un turno ...

