(Di venerdì 12 agosto 2022) Edilizia e terziario i settori in cui si sono riscontrate più scorrettezze. Nel mirino soprattuttosommerso, sicurezza e ...

disagioscout : RT @MediasetTgcom24: Rapporto Ispettorato lavoro: irregolare oltre il 62% delle aziende #2021 #inl #ispettoratonazionaledellavoro #inail #… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Rapporto Ispettorato lavoro: irregolare oltre il 62% delle aziende #2021 #inl #ispettoratonazionaledellavoro #inail #… - MediasetTgcom24 : Rapporto Ispettorato lavoro: irregolare oltre il 62% delle aziende #2021 #inl #ispettoratonazionaledellavoro… - Lavorosole24ore : Ispettorato, per l’attività di vigilanza via libera all’utilizzo dei dati Inail -

Edilizia e terziario i settori in cui si sono riscontrate più scorrettezze. Nel mirino soprattutto lavoro sommerso, sicurezza e ...Con la circolare n. 4/2022 del 10 agosto 2022, l'Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti, d'intesa con il Ministero del Lavoro ...alla instaurazione di ogni nuovodi ...Edilizia e terziario i settori in cui si sono riscontrate più scorrettezze. Nel mirino soprattutto lavoro sommerso, sicurezza e tutele ...Notevoli le violazioni nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, ma soprattutto nei servizi a supporto delle imprese. Aumenta il lavoro maschile in nero ...