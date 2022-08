La tua mente è veloce? Dipende che cosa vedi (Di venerdì 12 agosto 2022) Test Visivo: siete in grado di trovare un animale che si nasconde tra queste foglie? Non è facile e non tutti ci riescono. Questo è uno dei test visivi, forse, più difficili tra quelli che vi abbiamo proposto. In rete ce ne sono tantissimi, di tutti i tipi: grammaticali, matematici, logici, visivi e tanti altri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 agosto 2022) Test Visivo: siete in grado di trovare un animale che si nasconde tra queste foglie? Non è facile e non tutti ci riescono. Questo è uno dei test visivi, forse, più difficili tra quelli che vi abbiamo proposto. In rete ce ne sono tantissimi, di tutti i tipi: grammaticali, matematici, logici, visivi e tanti altri L'articolo proviene da Leggilo.org.

NovecentoV : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se non cancelli dalla tua mente ' ce lo chiede leuropa' governerai come tutti gli a… - firesidebyarm : @91swglt mi sono fidanzata, ho costruito amicizie molto forti. il tutto con il naso storto, i capelli gonfi e mille… - natipresimale : Con tua figlia di cinque anni in casa dio cane ma come fai ma come ti viene in mente - CincillaF : RT @sweetynb: Pensieri pieni di vita e di speranza, come se tu avessi letto la mente del momento, in cui tutta la nostra essenza si è ridot… - Ivaglt : Qui a fumar di fianco a te vorrei star, non limitar la tua di mente per stare bene con la tua di mente. Non posso p… -