Il consigliere comunale beccato a coltivare cannabis in Calabria è stato sospeso

(Di venerdì 12 agosto 2022) Una piantagione dia Petilia Policastro, nel crotonese. All’interno del fondo agricolo di un commerciante di 62 anni in località Acquasale. L’hanno scoperta i carabinieri di zona, che hanno successivamente sorpreso altre due persone intenti a prendersi cura delle piante di marijuana. Si tratta di un operatore socio sanitario di Mesoraca di 49 anni e un commerciante di Rizziconi di 57. Uno di loro èin carica. La prefettura ha disposto per lui la sospensione temporanea dall’incarico. Nel blitz i carabinieri hanno trovato e sequestrato più di 2.500 arbusti in fase d’infiorescenza, 9 chili di marijuana in alcuni sacchi pronti per la commercializzazione. Oltre a numeroso materiale idoneo alla coltivazione, al confezionamento della droga e all’essiccazione delle piante. I tre sono stati arrestati per ...