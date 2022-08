Diletta Leotta, ecco la prima foto col nuovo fidanzato Giacomo (Di venerdì 12 agosto 2022) Diletta Leotta è apparsa per la prima volta sul social accanto a quello che la maggior parte delle fonti indicano come suo nuovo fidanzato, ovvero Giacomo Cavalli. I due sono stato immortalati durante una festa in Puglia, dove stanno trascorrendo le vacanze con alcuni amici. Nello scatto ci sono anche l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone e la cantante Elodie. Diletta è vicino a Giacomo, che ha 2 anni meno di lei (lei è 30enne, lui 28enne). I due sorridono. In passato la coppia era stata paparazzata in più occasioni. Ma la relazione non è mai stata ufficializzata. Quest’immagine rappresenta il primo passo verso un’uscita allo scoperto che molti sostengono sia molto vici Giacomo Cavalli, 28 anni, è un atleta di successo, figlio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)è apparsa per lavolta sul social accanto a quello che la maggior parte delle fonti indicano come suo, ovveroCavalli. I due sono stato immortalati durante una festa in Puglia, dove stanno trascorrendo le vacanze con alcuni amici. Nello scatto ci sono anche l’ex pilota di MotoGP Andrea Iannone e la cantante Elodie.è vicino a, che ha 2 anni meno di lei (lei è 30enne, lui 28enne). I due sorridono. In passato la coppia era stata paparazzata in più occasioni. Ma la relazione non è mai stata ufficializzata. Quest’immagine rappresenta il primo passo verso un’uscita allo scoperto che molti sostengono sia molto viciCavalli, 28 anni, è un atleta di successo, figlio ...

