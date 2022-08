Commerciante aggredito in casa muore all’ospedale di Caserta (Di venerdì 12 agosto 2022) Maddaloni. Un Commerciante è morto ieri mattina all’ospedale di Caserta, dove era ricoverato dopo essere stato aggredito nella notte nella sua abitazione, situata in via Cancello a Maddaloni. La vittima si chiamava Pasquale Cattolico, aveva 81 anni ed era un rivenditore di oggetti usati. Stando ad una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Maddaloni. Unè morto ieri mattinadi, dove era ricoverato dopo essere statonella notte nella sua abitazione, situata in via Cancello a Maddaloni. La vittima si chiamava Pasquale Cattolico, aveva 81 anni ed era un rivenditore di oggetti usati. Stando ad una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

