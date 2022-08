“Che male al cuore”. Francesca Fialdini in lutto: le parole di dolore dopo i funerali (Di venerdì 12 agosto 2022) Un post molto diverso da quelli che propone di solito è comparso sul profilo Instagram di Francesca Fialdini condendo di infinita tristezza e nostalgia le bacheche social dei suoi fan. Così gli spettatori hanno scoperto che la coraggiosa Giada Bino di Fame d’amore è morta. Una notizia che segna una drammatica sconfitta, Giada Bino, che il pubblico di Rai 3 e della docu-serie di Francesca Fialdini, sui disturbi alimentari, Fame d’amore, ha perso la sua lotta contro un terribile mostro, l’anoressia. La conduttrice ha partecipato ai funerali commossa. Francesca Fialdini, il dolore per la morte di Giada “Mi mancano le parole per scrivere”, ha iniziato in rete. “Non ne cercherò di particolari per dirvi che Giada, che avete ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 12 agosto 2022) Un post molto diverso da quelli che propone di solito è comparso sul profilo Instagram dicondendo di infinita tristezza e nostalgia le bacheche social dei suoi fan. Così gli spettatori hanno scoperto che la coraggiosa Giada Bino di Fame d’amore è morta. Una notizia che segna una drammatica sconfitta, Giada Bino, che il pubblico di Rai 3 e della docu-serie di, sui disturbi alimentari, Fame d’amore, ha perso la sua lotta contro un terribile mostro, l’anoressia. La conduttrice ha partecipato aicommossa., ilper la morte di Giada “Mi mancano leper scrivere”, ha iniziato in rete. “Non ne cercherò di particolari per dirvi che Giada, che avete ...

