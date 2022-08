Berlusconi | Mai attaccato Mattarella e Letta accusa la ' destra pericolosa'

Giorgiolaporta : @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di… - sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - berlusconi : Vogliamo liberare gli italiani dall’oppressione fiscale. Non accetteremo mai di colpire con una patrimoniale la cas… - RosyDiBartolo1 : RT @giuliocavalli: La mia intervista a @beabri, segretaria di @PossibileIt per @LaNotiziaTweet in edicola - marcelgiorda : RT @foxhound011: @berlusconi Ma cosa ti inventi,il sud ha sempre gli stessi problemi mai risolti ??credi sempre nella memoria a breve perio… -

Se per Silvio'la ricostruzione del ponte è il simbolo di una rinascita che è appena ... L'aver dato grande enfasi all'inaugurazione, però, non l'abbiamoaccettato e solo dopo l'...Basta con il garbo e la delicatezza , chefurono davvero protagoniste, se non nel segno dell'... Silvio, con l 'ingenua furbizia che gli è propria, si è mosso come il bambino che ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ..."In 110 anni il Monza non è mai stato in serie A, ci metteremo un po' ad abituarci al livello della massima serie. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, qualcosa di buono ...