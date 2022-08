Ascolti TV | Giovedì 11 agosto 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta Nella serata di ieri, Giovedì 11 agosto 2022, su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Tu Mi Nascondi Qualcosa ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Maldamore ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove 40 Carati ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Ascolti TV Access Prime Time Su Rai1 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta Nella serata di ieri,11, su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Tu Mi Nascondi Qualcosa ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Tim Summer Hits – Best Of ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Maldamore ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove 40 Carati ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%).TV Access Prime Time Su Rai1 ...

fabiofabbretti : Le repliche di #DonMatteo12 chiudono al 15.9% contro la prima tv di #TuMiNascondiQualcosa all’11.1%. Il best of del… - tvblogit : Ascolti tv giovedì 11 agosto 2022 - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 11 agosto 2022: Don Matteo, Tim Summer Hits, Tu mi nascondi qualcosa, dati Auditel e share - InRigaEdizioni : Buon giovedì di lettura e di ascolti da In riga Edizioni!?? - Francy_19_ : Hey hey! Sono tornata a casa, ora si streamma fino a giovedì!!!! Voi come siete messi? Avete fatto i 10 ascolti d… -