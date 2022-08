Volley, test match per l’Italia contro Giappone e Stati Uniti in vista dei Mondiali (Di giovedì 11 agosto 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo continua il suo cammino verso i Campionati del Mondo. Il prossimo appuntamento per la squadra allenata dal CT Ferdinando de Giorgi sarà un triangolare con le formazioni di Giappone e Stati Uniti in quello che è stato definito il DHL test match Tournament. Il mini torneo amichevole si terrà a Cuneo dal 18 al 20 agosto e servirà di certo a dare indicazioni importanti al CT. Dall’altro lato della rete gli azzurri troveranno due nazionali forti ed ambiziose, che di certo vorranno sfruttare a pieno quest’occasione per prepararsi per l’appuntamento più importante dell’anno. Il torneo mondiale partirà il 26 agosto e si svilupperà tra Lubiana, in Slovenia e Katowice, in Polonia, scelte come sedi dopo l’inevitabile spostamento dell’evento previsto inizialmente in ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) La Nazionale Italiana maschile di pallavolo continua il suo cammino verso i Campionati del Mondo. Il prossimo appuntamento per la squadra allenata dal CT Ferdinando de Giorgi sarà un triangolare con le formazioni diin quello che è stato definito il DHLTournament. Il mini torneo amichevole si terrà a Cuneo dal 18 al 20 agosto e servirà di certo a dare indicazioni importanti al CT. Dall’altro lato della rete gli azzurri troveranno due nazionali forti ed ambiziose, che di certo vorranno sfruttare a pieno quest’occasione per prepararsi per l’appuntamento più importante dell’anno. Il torneo mondiale partirà il 26 agosto e si svilupperà tra Lubiana, in Slovenia e Katowice, in Polonia, scelte come sedi dopo l’inevitabile spostamento dell’evento previsto inizialmente in ...

