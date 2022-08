Agenzia_Ansa : Ucciso il capo di Al Qaida a Kabul, il presidente Usa Joe Biden: 'Fatta giustizia'. Colpito sul balcone da due miss… - Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi atterra a Taiwan nonostante l'avvertimento della Cina. La speaker della Camera Usa sbarca dall'aereo,… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, due italiani trovati morti in un hotel a New York #usa #newyork #alessiopicelli #rovigo #lucanogaris https://t.c… - sgaz71 : @AmbCina Avete ragione e siccome oltre agli usa anche la Cina è la Russia rappresentano un pericolo alla pace e son… - Oznets12 : RT @strange_days_82: Senaldi durissimo attacco a Calenda : 'Il leader di azione usa la Carfagna e Gelmini come due veline'. ?? #Senaldi #Cal… -

TGCOM

Le vittime, di 39 e 48 anni, erano soci in affari e sembra si trovassero nella Grande Mela per motivi di ...decenni segnati da un iniziale successo delle truppe occidentali, poi degenerato in un logorio ...della Casa Bianca di ritirare le proprie forze dal territorio APRILE " È il presidenteJoe ... Usa, due italiani trovati morti in un hotel a New York La Commissione europea critica il piano USA di incentivi all’acquisto di auto elettriche: è una misura incompatibile con i trattati WTO.Due italiani di 39 e 48 anni, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un albergo a New York. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano al comando dei carabinieri di Rovigo. I due, ...