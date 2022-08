Tragico epilogo per Willy N’guettia: il suo corpo trovato oggi nel lago Lavarone (Di giovedì 11 agosto 2022) Purtroppo questa vicenda si chiude nel peggiore dei modi, con un drammatico epilogo. Le ultime notizie, confermate anche dall’Ansa, sono arrivate pochi minuti fa. È stato ritrovato verso le 14.30 il corpo di Willy N’guettia. Da giorni le ricerche nel disperato tentativo di trovarlo ancora in vita. Nelle ultime ore, era sempre più evidente che non ci sarebbe stato un lieto fine a questa vicenda; il ragazzo di 17 anni , era scomparso da martedì pomeriggio nelle acque del lago di Lavarone, in Trentino, dopo un tuffo, mentre era assieme al fratello ad un campo scout. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il giovane si era tuffato da un pedalò noleggiato con alcuni amici, probabilmente pensando che l’acqua fosse bassa. Secondo quanto riferito dal fratello, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022) Purtroppo questa vicenda si chiude nel peggiore dei modi, con un drammatico. Le ultime notizie, confermate anche dall’Ansa, sono arrivate pochi minuti fa. È stato riverso le 14.30 ildi. Da giorni le ricerche nel disperato tentativo di trovarlo ancora in vita. Nelle ultime ore, era sempre più evidente che non ci sarebbe stato un lieto fine a questa vicenda; il ragazzo di 17 anni , era scomparso da martedì pomeriggio nelle acque deldi, in Trentino, dopo un tuffo, mentre era assieme al fratello ad un campo scout. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il giovane si era tuffato da un pedalò noleggiato con alcuni amici, probabilmente pensando che l’acqua fosse bassa. Secondo quanto riferito dal fratello, ...

