Kobe Bryant, iniziato il processo per le foto post incidente (Di giovedì 11 agosto 2022) Vennero pubblicati scatti del post incidente È iniziato il processo intentato da Vanessa Bryant, ex coniuge di Kobe Bryant scomparso insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un tragico incidente a gennaio 2020. Precipitò, nei dintorni di Loa Angeles, l'aereo che stava portando Bryant a una partita di basket della figlia. Visto la notorietà del personaggio qualcuno ebbe un macabro tempismo. A Calabasas, dove vennero rinvenuti resti del velivolo e dei cadaveri, dei funzionari della polizia scattato delle foto al cadavere di Kobe Bryant, immagini poi diffuse anche in rete. Vanessa Bryant ha così chiesto giustizia. Nelle scorse ore ha preso il via il ...

