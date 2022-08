A imprenditore calabrese confiscati 300 immobili e beni per 160 mln

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 agosto 2022) Guardia di finanza e carabinieri di Reggio Calabria, con il personale della dia e dello scico, con il coordinamento della procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale che dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di– per un valore complessivo stimato in oltre 160 milioni di euro – riconducibili ad undel posto operante nel settore edile. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo dalla metà degli anni ’80 al 2017, avrebbe avviato e consolidato nel territorio reggino il suo ruolo dinel settore edile, facendo leva sul sostegno di storiche locali di ‘Ndrangheta, dapprima su quella dei Latella e dagli anni 2000 in avanti su quella dei De Stefano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.