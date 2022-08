Real Madrid-Eintracht Francoforte | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Di seguito verranno presentate ledi, valida per la Supercoppa Europea. Si sfidano gli spagnoli, vincitori della Champions League, è i tedeschi vincitori dell’Europa League. È la 22a edizione della manifestazione, che vede a 5 vittorie Milan e Barcellona. Calcio d’inizio alle ore 21 all’Olympic Stadium di Helsinki. Ilè reduce, oltre che dalla vittoria in Champions, anche dal trionfo in Liga. Nel mercato estivo è arrivato solo un giocatore, ma dal valore indiscusso. Si tratta infatti di Tchouaméni, acquistato dal Monaco. Il tecnico Carlo Ancellotti per la sfida di stasera si affida ai migliori giocatori a disposizione, con la soluzione tattica di Valverde schierato nel trio ...

Allo Stadio Olimpico di Helsinki si assegna la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Eintracht: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Appuntamento allo Stadio Olimpici di Helsinki per la sfida tra Real Madrid e Eintracht Francoforte che mette in palio la Supercoppa Europea. Di seguito le formazioni ufficiali di Real Madrid-Eintracht Francoforte, gara che assegna a Helsinki la Supercoppa Europea. Ricordiamo che fra i tedeschi manca Filip Kostic, destinato alla Juventus ...