Il nuovo arresto della giornalista russa che mostrò il cartello contro la guerra in tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ci risiamo. Si è detto molto su Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha esposto un cartello No War durante la trasmissione del notiziario del primo canale e che era stata fermata e poi rilasciata. Il fatto di aver abbandonato il territorio russo dopo la sua vicenda giudiziaria – conclusasi, del resto, soltanto con una multa – non le aveva impedito di essere tacciata per spia o – addirittura – come complice della propaganda russa in occidente. Ora, tuttavia, la storia della giornalista si arricchisce di un nuovo capitolo: Marina Ovsyannikova è stata nuovamente arrestata, con l’accusa di aver diffuso fake news sull’esercito russo. LEGGI ANCHE > Channel One accusa Marina Ovsyannikova di essere una spia Marina Ovsyannikova arrestata nuovamente ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ci risiamo. Si è detto molto su Marina Ovsyannikova, lache ha esposto unNo War durante la trasmissione del notiziario del primo canale e che era stata fermata e poi rilasciata. Il fatto di aver abbandonato il territorio russo dopo la sua vicenda giudiziaria – conclusasi, del resto, soltanto con una multa – non le aveva impedito di essere tacciata per spia o – addirittura – come complicepropagandain occidente. Ora, tuttavia, la storiasi arricchisce di uncapitolo: Marina Ovsyannikova è stata nuovamente arrestata, con l’accusa di aver diffuso fake news sull’esercito russo. LEGGI ANCHE > Channel One accusa Marina Ovsyannikova di essere una spia Marina Ovsyannikova arrestata nuovamente ...

www_caressa_it : RT @CaressaGiovanni: Nuovo arresto per Marina #Ovsyannikova, giornalista russa contro la #Guerra fermata dalle autorità per «aver screditat… - CaressaGiovanni : Nuovo arresto per Marina #Ovsyannikova, giornalista russa contro la #Guerra fermata dalle autorità per «aver scredi… - infoitinterno : Omicidio Anzio, nuovo arresto per accoltellamento Muratovic - Luxgraph : Nuovo arresto per Marina Ovsyannikova, giornalista russa contro la guerra #corriere #news #2022 #italy #world… - MaraTahnee : @thelazymanu @Iosonoancoraqu1 @ultimenotizie Queste interviste sono state realizzate all'estero perché in Ucraina,… -