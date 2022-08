Elezioni: Renzi, 'Meloni pericolo per portafogli italiani non per la democrazia' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "La Meloni non è un pericolo per la democrazia, ma per le casse dello Stato". Lo ha detto Matteo Renzi al sito della Stampa. La Meloni è un pericolo per la democrazia? "No. Se vince la destra è in pericolo il vostro portafogli, hanno fatto tante di quelle promesse. Se devo guardare al mio di portafogli dico sono felicissimo. Ma se guardo al debito pubblico la considero una follia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago (Adnkronos) - "Lanon è unper la, ma per le casse dello Stato". Lo ha detto Matteoal sito della Stampa. Laè unper la? "No. Se vince la destra è inil vostro, hanno fatto tante di quelle promesse. Se devo guardare al mio didico sono felicissimo. Ma se guardo al debito pubblico la considero una follia".

