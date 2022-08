Elezioni 2022, Berlusconi: “Mi candiderò al Senato. Meloni adeguata a fare il premier”. Calenda: “Patto con Renzi. Leader FdI chiarisca sul fascismo”. Salvini: “Nucleare e ponte sullo stretto” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Anche Giulio Tremonti annuncia che farebbe volentieri il ministro dell’Economia. Giuseppe Conte: «Il mio obiettivo non era minare la stabilità del governo Draghi. Io capolista in più collegi. Pd chiude al M5S ma lavora con chi era contro l’esecutivo» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 10 agosto 2022) Anche Giulio Tremonti annuncia chebbe volentieri il ministro dell’Economia. Giuseppe Conte: «Il mio obiettivo non era minare la stabilità del governo Draghi. Io capolista in più collegi. Pd chiude al M5S ma lavora con chi era contro l’esecutivo»

