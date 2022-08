Elena D’Amario, gambe pazzesche con quei pantaloncini | Incredibile (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elena D’Amario ha lasciato tutti di stucco con una foto Incredibile: avete visto che gambe scolpite? Guardatela con quei pantaloncini cortissimi. La splendida ballerina di Amici continua a catturare l’attenzione su di sé. Tutti gli occhi sono puntati sul suo fisico statuario che difficilmente passa inosservato, ma avete visto come si è mostrata questa volta? L'articolo Elena D’Amario, gambe pazzesche con quei pantaloncini Incredibile chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha lasciato tutti di stucco con una foto: avete visto chescolpite? Guardatela concortissimi. La splendida ballerina di Amici continua a catturare l’attenzione su di sé. Tutti gli occhi sono puntati sul suo fisico statuario che difficilmente passa inosservato, ma avete visto come si è mostrata questa volta? L'articoloconchemusica.it.

bellanatroccolo : Con Elena D'Amario (Amici) a Termoli - singlesisolamai : elena d'amario , nona edizione - Barbara18085332 : @Sialejr @tabata908 Elena d'amario di amici - cumbretta98 : Comunque la perfezione del fisico di Elena D'amario. Esprime proprio forza, dinamicità, potenza - unoduecento_ : non elena d’amario in vacanza a mezz’ora da me lei benedicendo questa terra -