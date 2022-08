“Dopo tanti anni ha preso questa decisione”. Ilary Blasi, parlano gli amici: una grossa novità nella sua vita (Di mercoledì 10 agosto 2022) La vita di Ilary Blasi è completamente stravolta Dopo la separazione da Francesco Totti. Un idillio che si è interrotto Dopo venti anni di conoscenza, diciassette di matrimonio e tre splendidi figli. Alla fine le voci si rincorrevano dallo scorso febbraio sono state confermate: una delle storie d’amore più amate dal pubblico è naufragata. Ilary Blasi ha cercato di tenersi fuori dal clamore mediatico provando a trovare rifugio negli affetti privati: i figli e le sorelle. Dapprima è andata in Africa e ha soggiornato in un lussuoso resort in Tanzania. Ha comunque fatto sapere sempre cosa stava facendo poiché sui social ha postato foto e video della vacanza. Poi al rientro in Italia, si è diretta a Sabaudia nella villa che fino all’anno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladiè completamente stravoltala separazione da Francesco Totti. Un idillio che si è interrottoventidi conoscenza, diciassette di matrimonio e tre splendidi figli. Alla fine le voci si rincorrevano dallo scorso febbraio sono state confermate: una delle storie d’amore più amate dal pubblico è naufragata.ha cercato di tenersi fuori dal clamore mediatico provando a trovare rifugio negli affetti privati: i figli e le sorelle. Dapprima è andata in Africa e ha soggiornato in un lussuoso resort in Tanzania. Ha comunque fatto sapere sempre cosa stava facendo poiché sui social ha postato foto e video della vacanza. Poi al rientro in Italia, si è diretta a Sabaudiavilla che fino all’anno ...

