Atalanta, Gasperini si sfoga e lancia l’allarme: “non è la squadra che volevo” (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’Atalanta è reduce da una seconda parte di stagione molto deludente, la squadra continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato di Serie A contro la Sampdoria e le prospettive non sono di certo interessanti. La dirigenza non è stata protagonista di un buon mercato, la squadra non sembra competitiva per lottare per le zone alte della classifica. l’allarme è arrivato direttamente dall’allenatore Gasperini. “Se questa è l’Atalanta che volevo? No, ad oggi non lo è. La società si è comunque impegnata molto, cercando giocatori importanti. La mia impressione è che per alcuni club il mercato inizi proprio ora. Vedremo strada facendo cosa accadrà. Il nostro obiettivo è rinforzare la squadra oppure cercare di ringiovanirla abbassando l’età ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’è reduce da una seconda parte di stagione molto deludente, lacontinua la preparazione in vista della prima giornata di campionato di Serie A contro la Sampdoria e le prospettive non sono di certo interessanti. La dirigenza non è stata protagonista di un buon mercato, lanon sembra competitiva per lottare per le zone alte della classifica.è arrivato direttamente dall’allenatore. “Se questa è l’che? No, ad oggi non lo è. La società si è comunque impegnata molto, cercando giocatori importanti. La mia impressione è che per alcuni club il mercato inizi proprio ora. Vedremo strada facendo cosa accadrà. Il nostro obiettivo è rinforzare laoppure cercare di ringiovanirla abbassando l’età ...

