Milan | Gazzetta | “Pioli riparte da chi ha sempre avuto il massimo”

Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, Pioli ha davvero in mano una squadra di livello, ma per il presente punta sulle certezze. "Memoria I fedelissimi di Pioli si conoscono tra loro, sono tanti ingranaggi di una sola macchina, recitano lo spartito a memoria. La difesa riparte da Maignan, numero 16 rossonero e numero uno tra i portieri del campionato scorso. La difesa cerca rinforzi pronti a competere con i titolari, che intanto restano saldi in prima linea: Kalulu farà ancora coppia con Tomori. A Calabria e Theo Hernandez saranno affidate le corsie. In mezzo, in attesa di Tonali, spazio e Bennacer e Krunic. Dal gradino più alto, Bennacer potrà salire ancora: «Bennacer può diventare un giocatore di altissimo livello, anche nella continuità», è stata la recente previsione ...

