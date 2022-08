“Il mio rapporto con il pancione di Giulia”: il post di Stash, tra poco di nuovo papà (Di martedì 9 agosto 2022) Antonio Fiordispino, in arte Stash, e la sua compagna Giulia Belmonte saranno presto genitori per la seconda volta. Il cantante aveva dato la notizia della gravidanza con un post su Instagram il 6 aprile del 2022, postando una foto dell’ecografia tra le corde di una chitarra. Ora che la data presunta del parto si fa sempre più vicina, il frontman dei The Kolors ha voluto condividere tutte le sue emozioni mentre si trova in tour su e giù per l’Italia e sta vivendo un periodo davvero felice, in cui le sensazioni e l’adrenalina del palco si mescolano a quelle dell’imminente arrivo della sua secondogenita: Dentro di me è stato tutto un po’ strano perché se da un lato il palco e i concerti mi regalano botte potentissime, dall’altro sto vivendo la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale. Oggi sono tornato a ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 9 agosto 2022) Antonio Fiordispino, in arte, e la sua compagnaBelmonte saranno presto genitori per la seconda volta. Il cantante aveva dato la notizia della gravidanza con unsu Instagram il 6 aprile del 2022,ando una foto dell’ecografia tra le corde di una chitarra. Ora che la data presunta del parto si fa sempre più vicina, il frontman dei The Kolors ha voluto condividere tutte le sue emozioni mentre si trova in tour su e giù per l’Italia e sta vivendo un periodo davvero felice, in cui le sensazioni e l’adrenalina del palco si mescolano a quelle dell’imminente arrivo della sua secondogenita: Dentro di me è stato tutto un po’ strano perché se da un lato il palco e i concerti mi regalano botte potentissime, dall’altro sto vivendo la gioia più grande dal punto di vista umano/sentimentale. Oggi sono tornato a ...

CharmesBukowski : @heyjude_90 @FartFromAmerika @MagisterZatta @morteacredito @giannir93902499 @_Basarab @FelipeKarmelo Ma io sono d'a… - accannotutto : ieri ho chiarito con quello che era un mio amico stretto, anche se il nostro rapporto non sarà più quello di prima… - LaBdisinvolta : Dopo anni di distanze e riavvicinamenti,di incomprensioni e profonde intese: durante la lettura di Cime tempestose,… - acrvxx : RT @acrvxx: ho un rapporto di odio/amore con il mio corpo - hofattoclick : @_catinthebox Il mio rapporto più felice era a distanza, credo la dica lunga su di me ma chi lo sa forse funziona anche per te ???? -