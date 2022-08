Elezioni, il teatrino della politica assume aspetti ridicoli e privi di logica (Di martedì 9 agosto 2022) Il teatrino politico assume aspetti ridicoli e privi di logica. Sul piano politico, come sul palcoscenico di un teatrino, diretto da un burattinaio straniero, si assiste alle più strane diatribe dei vari partiti e partitini che si battono fra loro, anche in vista del guadagno di pochissimi voti. È il caso dell’uscita dall’alleanza con il Pd di Carlo Calenda, che pensa di costituire, insieme con Renzi, il cosiddetto terzo polo che raggiungerebbe l’8% dei consensi, in modo da dare una mano alla destra secondo le varie necessità. Eclatante è l’unico argomento di rilievo che viene sbandierato dagli esponenti della destra: la flat tax, la tassa piatta del 15% valida per tutti, e cioè sia per i ricconi, sia per i poveri. Una notizia diffusa prima da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Ilpoliticodi. Sul piano politico, come sul palcoscenico di un, diretto da un burattinaio straniero, si assiste alle più strane diatribe dei vari partiti e partitini che si battono fra loro, anche in vista del guadagno di pochissimi voti. È il caso dell’uscita dall’alleanza con il Pd di Carlo Calenda, che pensa di costituire, insieme con Renzi, il cosiddetto terzo polo che raggiungerebbe l’8% dei consensi, in modo da dare una mano alla destra secondo le varie necessità. Eclatante è l’unico argomento di rilievo che viene sbandierato dagli esponentidestra: la flat tax, la tassa piatta del 15% valida per tutti, e cioè sia per i ricconi, sia per i poveri. Una notizia diffusa prima da ...

