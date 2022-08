Altra stangata per Trump, per i giudici le sue dichiarazioni dei redditi devono essere presentate al Congresso (Di martedì 9 agosto 2022) Le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump devono essere consegnate al Congresso, per l’esattezza alla commissione per l’impiego dei fondi della Camera. Lo ha deciso la Corte d’appello del Distretto di Columbia, infliggendo un nuovo schiaffo all’ex presidente che da anni si batte per tenere lontano dai riflettori le sue dichiarazioni fiscali e i documenti legati alle sue società. Non è una novità per l’ex presidente statunitense trovarsi ai ferri corti con il fisco. Da quando, due anni fa, un’inchiesta del New York Times rivelò che per molto tempo non avrebbe pagato affatto le tasse, il tycoon non ha mai smesso di essere al centro di indagini miranti, di volta in volta, a far emergere nuovi dettagli sulla sua posizione debitoria verso il fisco ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Ledeidi Donaldconsegnate al, per l’esattezza alla commissione per l’impiego dei fondi della Camera. Lo ha deciso la Corte d’appello del Distretto di Columbia, infliggendo un nuovo schiaffo all’ex presidente che da anni si batte per tenere lontano dai riflettori le suefiscali e i documenti legati alle sue società. Non è una novità per l’ex presidente statunitense trovarsi ai ferri corti con il fisco. Da quando, due anni fa, un’inchiesta del New York Times rivelò che per molto tempo non avrebbe pagato affatto le tasse, il tycoon non ha mai smesso dial centro di indagini miranti, di volta in volta, a far emergere nuovi dettagli sulla sua posizione debitoria verso il fisco ...

