Nuoto | Benedetta Pilato sogna l’accoppiata 50-100 rana agli Europei di Roma Le principali avversarie da battere | pericoli baltici…

(Di lunedì 8 agosto 2022)si presenta ada campionessa del mondo dei 100e questa è già una notizia che, anche solo un anno fa, avrebbe fatto sobbalzare molti dalle sedie. La pugliese a Budapest ha saputo cogliere l’attimo con una grande gara nella distanza che in passato l’ha fatto un po’ soffrire, salvo poi perdere brillantezza sui 50 che l’hanno fatta conoscere al mondo. La rivalità, per la giovane tarantina, che affronta il secondo grande evento internazionale nella piscina di casa dopo l’Europeo juniores dello scorso anno, è prima di tutto interna perché un’Arianna Castiglioni al meglio della condizione e “pulita” dalle imperfezioni tecniche che le sono costate troppe squalifiche ultimamente, può sicuramente infastidirla, così come può giocarsela una Martina Carraro che arriva riposata a questo appuntamento ...

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Pilato Dal podio al palco con Jova: l’estate di Benny: In attesa che lo stadio… - sportface2016 : #Nuoto, Benedetta #Pilato incontra #Jovanotti e sale sul palco del #JovaBeachParty. Il cantante: 'Facci sognare a… -

Redazione Sorrisi Gli ultimi campionati mondiali disvoltisi nella seconda metà di giugno lo hanno detto chiaramente: dopo le superpotenze Stati ...d'occhio è quello della giovanissima...La Calligaris, prima azzurra a salire sul podio olimpico nelci riuscì tre volte ai Giochi ... Penso a: nuota alla grande e va bene anche a scuola". Cinquant'anni fa lei regalava all'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ci sono le matricole e gli habitué. C’è quello che proprio non se l’aspettava e quella che è stata la rivelazione degli ultimi metri. C’è la campionessa di (quasi) tutto e la veterana che è stata la p ...