Maria Giovanna Maglie insulta Pierò Pelù solo perché indossa una maglietta lgbt+

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) È scontro aperto tra Pieroe la giornalista. Tutto è nato da unatta a sostegno della libertà dell’identità di genere,ta dal rocker lo scorso 30 giugno in occasione del mese del pride. “Sono uomo, sono donna, sono lesbo e sono gay”, queste le parole scritte sulla t-shirt dello scandalo, che hanno sollevato subito le voci polemiche dei molto suscettibili sostenitori di Giorgia Meloni. Già,nel vorticoso caos della campagna elettorale in corso quelle parole sono subito state interpretate come un velato attacco alla leader di FdI, una sorta di fastidioso riferimento all’ormai noto discorso/tormentone “Io sono Giorgia, sono una donna…”. La foto, infatti, è tornata a far discutere dopo la condivisione su Twitter di Max Del ...