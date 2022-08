Selvaggia Lucarelli contro Vanessa Incontrada | parole forti della giornalista nei confronti della conduttrice

stanzaselvaggia : Grazie al Corriere della sera per questo articolo. - infoitcultura : Vanessa Incontrada e la copertina di Vanity Fair, Selvaggia Lucarelli: «Questa storia ha rotto il c***» - zeropregi : @giovi_simo Ma te pare che a Rimini de agosto? Ma scherziamo? Aò è Selvaggia Lucarelli eh. - zeropregi : Ancora nessun articolo di denucia di Selvaggia Lucarelli dal luogo di villeggiatura. Nessuna indignazione per qualc… - scinesca : Il tassista non ha il pos, Selvaggia Lucarelli si arrabbia e riprende la lite: 'Non vi vergognate?' - La Stampa -

Poco dopo le ha fatto eco. Tra l'altro amica e artefice del monologo a Sanremo di Sabrina (un caso). "E sei grassa, no sei magra, guardatemi nuda, io vado bene così, no non va ...Poi sono arrivati i video - denuncia sui social da parte di personaggi pubblici con in testa la giornalista, seguita poi da altri fruitori del servizio taxi (principalmente in ...Non è piaciuto l'ennesimo messaggio di body positive lanciato da Vanessa Incontrada su Vanity Fair. A criticarlo sono stati in molti, tra cui Sabrina Ferilli e Selvaggia Lucarelli ...Sabrina Ferilli contro la sovraesposizone del corpo della Incontrada: “Si sarà rotta le balle anche lei. Non sarebbe meglio una copertina in meno e parlare del proprio lavoro” ...