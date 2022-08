Tottenham | Eriksen | 'Contento del Manchester United | gli Spurs non mi hanno mai provato a riprendere'

interliveit : Eriksen torna a parlare della sua esperienza in nerazzurro: 'All'Inter mi sono divertito, poi è successo qualcosa i… - FcInterNewsit : Eriksen: 'Parlavo coi tecnici dello United quando ero al Tottenham. All'Inter mi sono divertito' -

...Devils fin dal suo primo arrivo in Premier League nel 2013 con il. "Ho parlato con tutti i manager che sono stati qui al Man United per capire quale fosse la situazione", ha detto......e Manchester United . Partiamo da questi ultimi, ancora alle prese con la grana Cristiano Ronaldo: il neo coach Ten Hag punterà anche sulla voglia di riscatto dell'ex interista. ...Le parole di Eriksen in merito al suo passaggio al Manchester United e non solo. L’ex nerazzurro ha poi così parlato a proposito dell’Inter Dopo aver trascorso circa due anni all’ Inter, Christian Eri ...Christian Eriksen has revealed he spoke to every Manchester United manager since Sir Alex Ferguson about joining the club before signing for Erik ten Hag ...