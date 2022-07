Torvaianica | furti nelle abitazioni e spaccio di droga in spiaggia | malviventi in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 31 luglio 2022) Pomezia – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e hanno arrestato 4 persone, di cui due in flagranza di reato e due in esecuzioni di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Più in particolare, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato in flagranza di reato di tentato furto aggravato un cittadino di nazionalità polacca, il quale, dopo aver infranto i vetri di una portafinestra, si è introdotto all’interno di un’abitazione privata. L’anziano proprietario presente nell’abitazione, accortosi dell’intrusione al piano superiore, ha dato l’allarme e grazie al pronto intervento della pattuglia, ha consentito ai Carabinieri di bloccare il malvivente mentre stava ancora rovistandostanze ...