Miliardario ucraino del grano ucciso a Mykolaiv da bombe russe Kiev | ' Attacco pianificato | colpita la camera da letto'

... i commentatori politici dei media controllati dallo stato, tra cui Margarita Simonyan , il capo della rete televisiva del Cremlino RT, hanno esultato per la morte dell'uomo d'affari. 'Questa ...... i commentatori politici dei media controllati dallo stato, tra cui Margarita Simonyan , il capo della rete televisiva del Cremlino RT, hanno esultato per la morte dell'uomo d'affari. 'Questa ... Miliardario ucraino del grano ucciso a Mykolaiv da bombe russe. Kiev: «Attacco pianificato, colpita la camera Uno dei bombardamenti più violenti della Russia sulla città di Mykolaiv ha ucciso, tra gli altri, il proprietario di una delle principali ...Uno dei bombardamenti più violenti della Russia su Mykolaiv durante la guerra ancora in corso ha ucciso un miliardario ucraino del grano ...