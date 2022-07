Ancora Ufo dalla Sardegna: interessante avvistamento nella provincia di Sassari (Di sabato 30 luglio 2022) Cosa c’è di meglio di un bell’avvistamento notturno mentre si è sdraiati a contemplare il cielo stellato? Ci è pervenuto il racconto di una coppia di Calangianus, in provincia di Sassari, che alle ore 22:25 del 22 luglio 2022, ha osservato un fenomeno dalla forma inusuale e riporta un’esperienza che ci sembra molto interessante. La sera senza nuvole e senza Luna fa sì che le stelle appaiano molto vivide in quello scorcio abbastanza ampio di volta celeste tra il monte Limbara ed il mare delle Bocche di Bonifacio, in Gallura. Sdraiati in giardino, come spesso accade in questo periodo, notano un “oggetto apparso da sopra il tetto di casa, con una traiettoria sud-nord. Non emetteva alcun rumore, e non si osservava alcuna scia o luce di quelle che si trovano sugli aeromobili. Di forma oblunga ‘con contorni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) Cosa c’è di meglio di un bell’notturno mentre si è sdraiati a contemplare il cielo stellato? Ci è pervenuto il racconto di una coppia di Calangianus, indi, che alle ore 22:25 del 22 luglio 2022, ha osservato un fenomenoforma inusuale e riporta un’esperienza che ci sembra molto. La sera senza nuvole e senza Luna fa sì che le stelle appaiano molto vivide in quello scorcio abbastanza ampio di volta celeste tra il monte Limbara ed il mare delle Bocche di Bonifacio, in Gallura. Sdraiati in giardino, come spesso accade in questo periodo, notano un “oggetto apparso da sopra il tetto di casa, con una traiettoria sud-nord. Non emetteva alcun rumore, e non si osservava alcuna scia o luce di quelle che si trovano sugli aeromobili. Di forma oblunga ‘con contorni ...

