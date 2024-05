La Recanatese si ricarica | Abbiamo le armi giuste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Di questaMarco Raparo è, indiscutibilmente, una delle colonne, per le sue prestazioni in campo ma anche per la sua presenza nello spogliatoio dove, per quel che ci risulta, il suo atteggiamento è sempre e costantemente, positivo e propositivo anche e soprattutto nei momenti difficili. D’altronde l’ex ragazzo di Montegranaro è alla sua sesta stagione in giallorosso e viaggia, occhio e croce, oltre le 170 presenze con una maglia che ormai è una sorta di sua seconda pelle. Non solo: prima di approdare sul Colle dell’Infinito era proprio a Pesaro con la Vis e dunque chi meglio di lui può anticipare quelli che saranno i leitmotiv di un playout da brivido. A Chiavari, Nell’ultima partita di regular season, non tutto è stato da buttare. "Assolutamente no perché, se vai ad analizzare, siamo arrivati davanti al portiere avversario almeno 2 o 3 volte e l’ultima ...