Omen - l’origine del presagio Quando il demonio fa incassare

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel film capostipite, Il, Richard Donner,1976), oramai assunto nell’olimpo del genere «horror soprannaturale» (come lo classificano gli esperti), conosciamo, sin dalle prime inquadrature, l’ambasciatore americano a Roma, Robert Thorn (un posato Gregory Peck). È seduto addolorato su una panca, in penombra, in un corridoio di una clinica cattolica. Sua moglie ha da poco partorito il loro primogenito, purtroppo morto. Ella lo ignora. Il marito non sa come dirglielo. Un oscuro prete, accanto a lui, in piedi, ascolta il suo tormento e gli propone la sostituzione con un neonato appena nato, senza genitori. La madre «è morta mentre lo partoriva». Tutto è accaduto qualche minuto prima: alle ore sei del pomeriggio del 6 giugno (ossia 666: data che lo spettatore ha letto in sovraimpressione, mentre Thorn, in auto, con tanto di autista, stava ...