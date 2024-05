Vogliamo continuare la striscia positiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Scatta alle 12,30, con Cremonese-Pisa, la terzultima giornata di Serie B. Alle 15 i match che interessano da vicino la Reggiana, quantomeno in chiave salvezza, sono Spezia-Palermo, Ascoli-Cosenza e Sudtirol-Ternana, mentre a completare il quadro sono Como-Cittadella e Catanzaro-Venezia, match determinanti per la corsa al secondo posto; alle 18, oltre al derby del Secchia, un tris di gare: serve un miracolo alla Feralpisalò, impegnata nel match casalingo col Brescia, il Bari riceve il Parma, mentre a Lecco arriva la Sampdoria. Domenica prossima – penultima dI campionato – i granata saranno attesi dalla difficile trasferta di Marassi; sfida-salvezza per Cosenza-Spezia, l’Ascoli va al Barbera, il Bari a Cittadella mentre la Ternana affronta il Catanzaro in casa. "La Reggiana ha valori importanti: altrimenti non vinci a Palermo o Venezia a caso, ma noi non abbiamo paura e ...