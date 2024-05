Covid - Zhang sfida ancora la Cina | la battaglia del virologo che ‘scoprì’ il virus

(Adnkronos) – sfida ancora la Cina di Xi Jinping il virologo cinese che all'inizio della pandemia di corona virus , nel gennaio 2020, pubblicò la prima sequenza del Sars-Cov-2 senza l'autorizzazione di Pechino. Zhang Yongzhen torna a far parlare di sé con una rara iniziativa pubblica di dissenso nel ... Continua a leggere>>

Le parole di Usain Bolt, ex velocista jamaicano, sulle doti atletiche di Kylian Mbappé. Tutti i dettagli in merito Usain Bolt, ex campione olimpico jamaicano, ha parlato ai Laureus Awards 2024 della velocità di Kylian Mbappé. Il francese del PSG è infatti tra i calciatori più rapidi al mondo. LE ...

Continua a leggere>>