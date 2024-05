Diretta Concerto Uno Maggio Taranto 2024 - cantant - ospiti e scaletta | chi ci sarà e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non solo ilne del Primoa Roma, tradizionale appuntamento in programma per la Festa del Lavoro. C' è un altroda tenere in considerazione, ovvero quello dell' Unodi. Si tratta dell' evento alternativo ' Unolibero e pesante' . Ecco di seguito ii che si esibiranno.UnoIldell' Unodiè giunto alla sua undicesima edizione e si pone come l' evento a sostegno della libertà e contro la paura di essere liberi in un periodo ' buio'' chi si oppone viene censurato o manganellato' . La manifestazione vede ...