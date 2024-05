Pesaro fa il bis - quarti vicini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024)92 Casalpusterlengo 81 : Aloi 6, Di Francesco 6, Colotti 6, Stazzonelli 9, Maretto 34, Ghiselli 4, Sablich 10, Sambuchi, Dragomanni, Fainke 11, Stazi 4, Siepi 2. All. Luminati CASALPUSTERLENGO: Gherardini, Polenghi, Conti 9, Fiorillo 13, Uriarte 3, Corbellini, Joksimovic 11, Tedoldi 2, Angarica Sanchez 9, Ferraresi 17, Gallo 17. All. Manzo Parziali: 25-15; 49-39; 72-59; 92-81. Tiri liberi:27/33 , Casalpusterlengo 16/21. Tiri da tre:7/21, Firenze 5/25. Tiri da due:22/45, Casalpusterlengo 25/47. Arriva il bis di vittorie per la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 alle Finali Nazionali di Chiusi, che batte Casalpusterlengo 92-81 e, grazie alla vittoria di Firenze su Treviso, mette un piede e mezzo sul primo posto e aidi finale. Nei primissimi ...