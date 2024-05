Osimhen lascerà Napoli in estate | spunta una nuova pretendente a sorpresa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il futuro di Victorsarà lontano da: sul nigeriano si è inserita unabig di Premier League. La prossimailinizierà un nuovo ciclo. Gli azzurri avevano in mente di far durare ancora a lungo quello che era stato costruito due estati fa, ma la vittoria adella scudetto ha cambiato completamente i piani. La stagione attuale, poi, ha ulteriormente accelerato il processo di dismissione. I risultati ottenuti quest’anno, infatti, sono stati fallimentari. La squadra, molto spesso, è apparsa svogliata e questo ha spinto De Laurentiis a prendere la decisione iniziare unarivoluzione. Ildel futuro verrà costruito attorno a Khvicha Kvaratskhelia. Il suo partner d’attacco, Victor, ...

CDS - La cessione di osimhen è inevitabile, il napoli si aspetta di incassare una bella cifra - Il Corriere dello Sport si è soffermato sull'ormai inevitabile addio di Victor osimhen, attaccante del napoli: "Traorè tornerà al Bournemouth, Dendoncker all'Aston Villa. Per loro il napoli non ...

Il suo agente è in città per ascoltare la proposta azzurra avendo già in mano quella blaugrana: De Laurentiis non vuole cedere - Così il presidente potrebbe offrire la stessa cifra con cui ha legato osimhen al napoli la prima volta: 4 milioni più bonus (magari facilmente raggiungibile, per arrivare a 4,5 netti). Basteranno Top ...

CdS – Il Liverpool piomba su osimhen: occhio ai Reds, è sfida a 4 big europee - Con il rinnovo e la clausola Victor osimhen ha praticamente detto addio al napoli, il calciatore saluterà a fine stagione. Secondo quanto riporta il ...

