Fiorentina-Club Brugge | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Gara valida per la semifinale di andata di Europa League 2023/2024. Avversario di tutto rispetto per i viola a caccia della seconda finale consecutiva di questa competizione.si giocherà giovedì 2 maggio 2024 alle ore 21 presso lo stadio Franchi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Essendo al momento fuori dalla zona Europa in campionato, i viola devono provare ad accedervi attraverso la porta secondaria della Conferencecomunque si sono ben comportati vincendo il girone, per poi eliminare agli ottavi il Maccabi Haifa e il Viktoria Plzen ai quarti I belgi sono in un ottimo momento, con sette vittorie consecutive all’attivo che gli valgono l’attuale primato in classifica in campionato. Altrettanto significativo il ...