Primo maggio - Ivo Bellotto muore sul cantiere a poche ore dalla festa dei lavoratori | colpito da una gr - aveva 68 anni

Ivo bellotto colpito dalla gru e scaraventato a terra: «Diteci come è morto nostro papà» - FONTANELLE - «Ha sempre manovrato quella gru, era esperto, non capiamo come possa essere successo». Sono increduli i parenti e i conoscenti di Ivo bellotto, il 68enne di Lutrano ...

Primo maggio, Ivo bellotto muore sul cantiere a poche ore dalla festa dei lavoratori: colpito da una gru, aveva 68 anni - È morto, sul lavoro, a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Aveva 69 anni, Ivo bellotto, autotrasportatore di Fontanelle (Treviso) che la mattina del 30 aprile, a Fiume ...

L’azienda di trasporti e la passione per l’autocross: ecco chi era l’operaio morto sul lavoro a Fiume Veneto - «Sua moglie era venuta a prendere il pane poco prima che accadesse la tragedia», racconta Antonietta Tommasini, la titolare de El Casoin, il negozio di alimentari che si trova a pochi metri da casa ...

