Festa dei Lavoratori - a Milano Cgi - Cisl e Uil in corteo | in migliaia verso piazza della Scala

Tradizionale Corteo, dibattito e concerto finale di Omar Pedrini per celebrare il Primo Maggio 2024 a Milano. Ma su tutto un solo tema: quello del lavoro e delle condizioni di lavoro, spesso al limite della sopravvivenza economica e fisica, come emerge dal drammatico report degli infortuni in ...

Continua a leggere>>

Una legge contro le “influenze straniere”, di chiara impronta filo putiniana, rischia di far naufragare il sogno europeista di tanti Georgiani. Una norma, approvata in seconda lettura dalla Commissione Giustizia del Parlamento della Georgia, in una riunione dell’Aula ad alta tensione con ben 14 ...

Continua a leggere>>